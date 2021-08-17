Я русский рабочий мало зарабатываю,потому что много пью и плохо работаю. Так ли это?

ЮлияРаботаЯ русский рабочий мало зарабатываю,потому что много пью и плохо работаю. Так ли это? Здравствуйте! У многих людей бытует мнение,что русский рабочий,будь то оператор,наладчик,слесарь и т.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«...стремится больше заработать,чтобы выжить в современной жизни нашей страны...» Но стремления эти постоянно ущемляются, особенно когда на смену местному руководству приходит московское, повсеместно. Где-то люди работают, чтобы жить. Мы - живём, чтобы работать...Вера Попова (Дручинина)В настоящее время ни в одной стране мира нет такого - работать, чтобы жить. Есть - работать, чтобы выжить. Вот так просто - чтобы остаться живым и накормить детей, а если повезет - то и стариков. И это - все. Так что не заблуждайтесьАлексей АКЕсли у тебя не хватает ума и умений , то и твое либерастическое нытье понятно.Ты и не должен хорошо получать.Рожденный СССРСпать иди, задрот безмозглый. Ладно бы что-нибудь дельное ляпнулллРожденный СССРБыла такая страна...СССР. Там я работал и жил. Простым работягой. И жил припеваюче.Viktor Zaikin"Таким образом,Русский рабочий превращается из тунеядца и алкаша в человека".Алексей СмирновТаким образом,Русский рабочий превращается из тунеядца и алкаша в бесправного раба в системе финансового рабства. где каждая лишняя минута отдыха будет чревата большими финансовыми трудностями. Шикарное прям общество построили.Комментировать
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