Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Суховеев
    Статейка про что?Что распределение было не всегда честным? Ну да , всем всё даром и чтоб никто не ушел обиженным э...Мы жили в разном ...
  • Татьяна Медведева
    Сейчас мы ,так же,живем в разной России.Мы жили в разном ...
  • Aлексей Бурдин
    пока едросов не скинут-толку для народа не будетПочему в России э...

Я русский рабочий мало зарабатываю,потому что много пью и плохо работаю. Так ли это?

Я русский рабочий мало зарабатываю,потому что много пью и плохо работаю. Так ли это?

Здравствуйте! У многих людей бытует мнение,что русский рабочий,будь то оператор,наладчик,слесарь и т.

Вернуться к статье
74
Обсудить
Рожденный СССР
«...стремится больше заработать,чтобы выжить в современной жизни нашей страны...» Но стремления эти постоянно ущемляются, особенно когда на смену местному руководству приходит московское, повсеместно. Где-то люди работают, чтобы жить. Мы - живём, чтобы работать...
Вера Попова (Дручинина)
В настоящее время ни в одной стране мира нет такого - работать, чтобы жить. Есть - работать, чтобы выжить. Вот так просто - чтобы остаться живым и накормить детей, а если повезет - то и стариков. И это - все. Так что не заблуждайтесь
Алексей АК
Если у тебя не хватает ума и умений , то и твое либерастическое нытье понятно.Ты и не должен хорошо получать.
Рожденный СССР
Спать иди, задрот безмозглый. Ладно бы что-нибудь дельное ляпнуллл
Рожденный СССР
Была такая страна...СССР. Там я работал и жил. Простым работягой. И жил припеваюче.
Viktor Zaikin
"Таким образом,Русский рабочий превращается из тунеядца и алкаша в человека".
Алексей Смирнов
Таким образом,Русский рабочий превращается из тунеядца и алкаша в бесправного раба в системе финансового рабства. где каждая лишняя минута отдыха будет чревата большими финансовыми трудностями. Шикарное прям общество построили.

Картина дня

наверх