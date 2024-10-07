Белый дом: США не могут подтвердить сведения об участии Бута в поставках вооружения

Кремль назвал данную информацию фейковой Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация не может подтвердить достоверность материала издания The Wall Street Journal о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут якобы занимается оружейным бизнесом и пытается продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам.