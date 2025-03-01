В деле главреда «Вечерних ведомостей» есть американские спецслужбы, его подозревают в госизмене

Список претензий силовиков к арестованному по административной статье главному редактору екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову может быть намного шире, чем анонсировалось изначально.
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