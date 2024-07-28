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Царьград

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Три "Искандера" – Одесса вспыхнула моментально: Месть за наш бомбардировщик. Новейшие ракеты Х-59 добили особые объекты

Три "Искандера" – Одесса вспыхнула моментально: Месть за наш бомбардировщик. Новейшие ракеты Х-59 добили особые объекты

В ночь на 28 июля ВКС и флот России нанесли серию массированных ударов по Одессе. Известны первые подробности.

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