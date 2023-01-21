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В Соцфонде уточнили, как получить по 1 200 рублей сразу на карту с 23 января

В Соцфонде уточнили, как получить по 1 200 рублей сразу на карту с 23 января

Для миллионов россиян заготовили специальную выплату. Денежные средства в размере в 1200 "закинут" на счета определённой категории гражданам, сообщают Социальный фонд России.

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