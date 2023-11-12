Как в России расстреляли Советскую власть Главным результатом расстрела Верховного Совета России из танковых орудий 30 лет назад стала не просто победа Ельцина над депутатами, но фактическое уничтожение системы советского народовластия, установленной еще в 1917 году.
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