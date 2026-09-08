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ИА Регнум

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Подполье: документы госучреждений начали вывозить из Киева

Различную документацию чиновники и госслужащие начали вывозить в восточной части Киева. Об этом сообщил 8 сентября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

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