Правда, что рожала сама? Кудрявцева раскрыла тайны родившей в 53 Федункив

Поздняя беременность артистки Марины Федункив никого не оставляет равнодушным. Женщина уже родила и счастлива вместе со своим малышом, но тот факт, что она решилась на процесс деторождения в свои 53, поражает.
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