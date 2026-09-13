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Контрафронт

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Мьянма: обновленные СМИ сообщили, что официальные лица вновь открыли аэропорт Мандалай (MDL/VYMD) в...

Мьянма: обновленные СМИ сообщили, что официальные лица вновь открыли аэропорт Мандалай (MDL/VYMD) в регионе Мандалай в утренние часы после того, как атаки беспилотников Народных сил обороны (PDF) и других групп ополченцев, нацеленные на соседнюю авиабазу Тада У, привели к ее закрытию 10 сентября.

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