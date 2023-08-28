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Жумагулов о гонораре в Naiza: «30 тысяч долларов за выход плюс 30 тысяч за победу»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о продолжении карьеры в профессиональном ММА. «Мы договорились с Naiza FC.

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