В селе Пушкари состоялось освящение колоколов для Никольского храма. Два колокола-благовестника весом 270 кг и 150 кг были приобретены на средства жителей Тамбовского округа и благотворителей в память о погибших участниках специальной военной операции.
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