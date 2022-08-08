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Селена Гомес рассказала, что хочет выйти замуж и завести детей

Селена Гомес рассказала, что хочет выйти замуж и завести детей

Новости 105 8 августа 2022, 10:05 Селена Гомес Селена Гомес дала интервью для подкаста Giving Back Generation, в котором поделилась своими планами на будущее.

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