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ДумаТВ

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Кабмин Украины уехал в Буковель в разгар бюджетного кризиса

Кабмин Украины уехал в Буковель в разгар бюджетного кризиса

Правительство Украины отправилось на горнолыжный курорт Буковель, несмотря на острый бюджетный кризис в стране.

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