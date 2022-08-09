Попереджувальний знак із написом “Обережно, міни”; на тлі будівель, які були зруйновані російськими військовими внаслідок обстрілів у Бородянці, Київська область, 7 квітня 2022 року США нададуть Україні 89 млн доларів на знешкодження російських мін Закладені росіянами вибухові пристрої досі загрожують життям близько 5 мільйонів українців Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні 89 […] Сообщение США нададуть Україні 89 млн доларів на знешкодження російських мін появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.