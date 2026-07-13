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Лихорадка Денге, укус обезьяны и ядовитая рыба: каждый шестой клиент Росгосстраха обращался за помощью в путешествии

Лихорадка Денге, укус обезьяны и ядовитая рыба: каждый шестой клиент Росгосстраха обращался за помощью в путешествии

Отравиться экзотической едой, получить травму на пляже, встретиться с медузой или неожиданно искать стоматолога в чужой стране — с такими проблемами сталкивались российские туристы в первом полугодии 2026 года.

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