Лихорадка Денге, укус обезьяны и ядовитая рыба: каждый шестой клиент Росгосстраха обращался за помощью в путешествии

Отравиться экзотической едой, получить травму на пляже, встретиться с медузой или неожиданно искать стоматолога в чужой стране — с такими проблемами сталкивались российские туристы в первом полугодии 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии