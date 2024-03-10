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Алла Пугачева презентовала новую песню, а Кристина Орбакайте запуталась в платье и упала на сцене

Алла Пугачева презентовала новую песню, а Кристина Орбакайте запуталась в платье и упала на сцене

Минувшие выходные в семье Аллы Пугачевой были наполнены яркими событиями. Началось все с того, что Алла Борисовна, вдруг, заявила, что понятия не имела, что вышел её «новый» альбом, но со старыми песнями.

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