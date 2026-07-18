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ФедералПресс

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Миллионы кубов воды за сутки прольется на Тюмень 19–20 июля: мэрия предупредила о потопе

Миллионы кубов воды за сутки прольется на Тюмень 19–20 июля: мэрия предупредила о потопе

ТЮМЕНЬ, 18 июля, ФедералПресс. По прогнозам метеорологов и оценкам городской администрации, на Тюмень обрушится фронт такой мощности, что объем выпавших осадков за одни лишь сутки составит половину месячной нормы.

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