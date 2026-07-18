Миллионы кубов воды за сутки прольется на Тюмень 19–20 июля: мэрия предупредила о потопе

ТЮМЕНЬ, 18 июля, ФедералПресс. По прогнозам метеорологов и оценкам городской администрации, на Тюмень обрушится фронт такой мощности, что объем выпавших осадков за одни лишь сутки составит половину месячной нормы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии