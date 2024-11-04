IT: Google и ундециллион

Что такое ундециллион (а этоединица с 36 нулями), напомнили широкой общественности российские судебные органы: двух ундециллионов рублей достигла общая сумма требований 17 отечественных телеканалов к американскому IT-гиганту Google.
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