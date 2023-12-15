Стоило ли начинать СВО

ЕБ

Елена Бреслова

согласна! в 2014 ещё не было столько укреплений у ВСУ, МАРИУПОЛЬ, ОДЕССУ МОЖНО БЫЛО ВЗЯТЬ С ГОРАЗДО МЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ, НАТО и Укра все эти годы активно готовились, а Россия во главе с Путиным обманывалась минскими соглашениями, а про готовность - так и 2022 оказались не готовы: ни эпикировки, ни снарядов, ни беспилотников...