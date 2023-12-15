Донбасс накануне 2022 года Без малого 2 года, как началась Cпециальная военная операция России на Украине.
Стоило ли начинать СВО
Комментарии
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николай ткаченко
СВО- это война с пиндосами. И не надо "УВЫ".
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8 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Правильно Путин сделал - если драка неизбежна, бей первым.
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6 час.
ЕБ
Елена Бреслова
согласна! в 2014 ещё не было столько укреплений у ВСУ, МАРИУПОЛЬ, ОДЕССУ МОЖНО БЫЛО ВЗЯТЬ С ГОРАЗДО МЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ, НАТО и Укра все эти годы активно готовились, а Россия во главе с Путиным обманывалась минскими соглашениями, а про готовность - так и 2022 оказались не готовы: ни эпикировки, ни снарядов, ни беспилотников...
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3 час.
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