Самолеты из будущего аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Рейсы из будущего аэропорта Сухума будут осуществляться в семь городов России. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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