Автор: Борис Джерелиевский Депутаты пытаются обезоружить органы Вице-спикер парламента Владислав Даванков сообщил, что Госдума готовит законопроект, направленный против, как он выразился, «серийных доносчиков».
Закон против неравнодушных граждан
Комментарии
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Марина
Так ведь мы же их и выбираем!!!!! Их выбирают не только те, кто голосует конкретно за таких, но и те, кто НЕ ПОШЕЛ голосовать вообще!!!! А потом кричим - откуда такое берется!
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2 час.
Галина Дьячина
да половина таких..за деньгами лезут...вот люди и не ходят на выборы..
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2 час.
Александр Конкин
Хорошо что еще не всем Депутатам ГД делают лоботомию..! То что этот прошел данную процедуру- бессомненно! Может пора в клинику вместо Думы?
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1 час.
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