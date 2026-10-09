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Алиев предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира как выдающемуся политику

Алиев предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира как выдающемуся политику

Президент Азербайджана предложил присудить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, назвав американского лидера выдающимся политиком, решения которого привели к «устойчивому миру на Южном Кавказе».

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