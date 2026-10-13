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FiNE NEWS

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Avior готовит пикап для тех, кому мало обычной дороги

Белорусский бренд Avior приоткрыл завесу над своим новым пикапом. Компания опубликовала первые эскизы модели, о которой ранее уже объявляла, и теперь стало понятно главное: автомобиль создают с расчётом не только на перевозку грузов, но и на движение за пределами обычных дорог.

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