Avior готовит пикап для тех, кому мало обычной дороги

Белорусский бренд Avior приоткрыл завесу над своим новым пикапом. Компания опубликовала первые эскизы модели, о которой ранее уже объявляла, и теперь стало понятно главное: автомобиль создают с расчётом не только на перевозку грузов, но и на движение за пределами обычных дорог.