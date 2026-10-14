Путин, Трамп и Си обсудят мировой порядок на саммите АТЭС в ноябре

Путин, Трамп и Си могут провести встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об общей заинтересованности в организации встречи, однако её повестка и совпадение графиков лидеров пока не определены.