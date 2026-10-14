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Царьград

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Путин, Трамп и Си обсудят мировой порядок на саммите АТЭС в ноябре

Путин, Трамп и Си обсудят мировой порядок на саммите АТЭС в ноябре

Путин, Трамп и Си могут провести встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об общей заинтересованности в организации встречи, однако её повестка и совпадение графиков лидеров пока не определены.

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