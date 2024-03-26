ГПУ не поддержало Минфин в переводе продажи госсобственности в электронные торги

Минфин не получил поддержку Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента в своих попытках перевести продажу государственного имущества в полностью электронный вид с использованием ГИС «Торги», оператором которой является Федеральное казначейство (ФК), выяснил “Коммерсантъ”.