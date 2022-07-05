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В Симферополе мошенница обманом забрала у 8-летнего ребёнка смартфон

В Симферополе мошенница обманом забрала у 8-летнего ребёнка смартфон

В полицию крымской столицы обратилась местная 36-летняя жительница. Она рассказала, что к её 8-летнему сыну подошла неизвестная девушка с просьбой воспользоваться его мобильным телефоном, стоимостью около 10 тысяч рублей, после чего скрылась.

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