В Симферополе мошенница обманом забрала у 8-летнего ребёнка смартфон

В полицию крымской столицы обратилась местная 36-летняя жительница. Она рассказала, что к её 8-летнему сыну подошла неизвестная девушка с просьбой воспользоваться его мобильным телефоном, стоимостью около 10 тысяч рублей, после чего скрылась.