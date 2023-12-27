Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Правительство города всячески поддерживает стартапы Более 130 стартапов были созданы участниками городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве к 2023 году, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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