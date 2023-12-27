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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Правительство города всячески поддерживает стартапы Более 130 стартапов были созданы участниками городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве к 2023 году, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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