В 24 года, на пике всесоюзной известности, Ирина Борисова ушла из кино. За плечами остались десять картин, роль Иришки в «Тенях исчезают в полдень» и Снегурочка в «Новогодних приключениях Маши и Вити», а между экспедициями она успела получить диплом юриста.
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