В 24 года, на пике всесоюзной известности, Ирина Борисова ушла из кино. За плечами остались десять картин, роль Иришки в «Тенях исчезают в полдень» и Снегурочка в «Новогодних приключениях Маши и Вити», а между экспедициями она успела получить диплом юриста.