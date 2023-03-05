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Андрей Свечников забил 22-й гол в сезоне в матче с «Тампой». У него 54 очка в 61 игре

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол в матче с «Тампой». Эта шайба стала для него 22-й в нынешнем сезоне НХЛ.

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