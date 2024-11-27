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Избрание Трампа – плохой сигнал для завербованных в России агентов ЦРУ

Избрание Трампа – плохой сигнал для завербованных в России агентов ЦРУ

Британская The Guardian считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под сомнение будущее программы ЦРУ по вербовке россиян.

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Комментарии
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Михаил Воскресенский
Всех предателей  ликвидировать без срока давности и страны.
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20 час.
Галина Обожина
Я очень на это надеюсь. Мне кажется, Трамп, как любой порядочный человек, презирает людей, предавших свое Отечество.
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19 час.
лл
лина любимцева
Да прям... Когда американские спецслужбы отказывались от своих завербованных предателей?
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16 час.

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