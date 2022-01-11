Политолог Кулик: переговоры РФ и США по стратегической стабильности идут не в пользу Украины

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик опубликовал в "Главреде" колонку, где отметил, что возможные переговоры США и России по вопросам стратегической стабильности "не могут не волновать" Украину.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик опубликовал в "Главреде" колонку, где отметил, что возможные переговоры США и России по вопросам стратегической стабильности "не могут не волновать" Украину.
Свежие комментарии