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Новый Chevrolet Montana для Южной Америки представили на первом тизере

Новый Chevrolet Montana для Южной Америки представили на первом тизере

Компания Chevrolet представила следующее поколение своего небольшого пикапа Montana. Новинка является частью инвестиций GM в рынок в размере 1,9 млрд долларов.

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