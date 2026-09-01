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Царьград

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Вместе с ЕС и НАТО. Германия готовит ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге. Чего ждать?

Вместе с ЕС и НАТО. Германия готовит ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге. Чего ждать?

Вместе с ЕС и НАТО Германия готовит ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге. Берлин обещает назвать виновных, хотя происхождение БПЛА публично не установлено.

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