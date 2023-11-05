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Как правильно выбрать и хранить красную икру: рекомендации Роспотребнадзора

Как правильно выбрать и хранить красную икру: рекомендации Роспотребнадзора

Красную икру производят такие лососевые, как горбуша, кета, семга, форель и нерка. Она богата кальцием, йодом, железом, витаминами, является источником легкоусвояемых белков, а также содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

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