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Царьград

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Джей Ди Вэнс допустил присутствие антихриста среди людей

Джей Ди Вэнс допустил присутствие антихриста среди людей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не исключает присутствие антихриста среди людей. В интервью блогеру Брайсу Кроуфорду он отметил, что предпочитает сосредотачиваться на семье и исполнении своих обязанностей.

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