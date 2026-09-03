Джей Ди Вэнс допустил присутствие антихриста среди людей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не исключает присутствие антихриста среди людей. В интервью блогеру Брайсу Кроуфорду он отметил, что предпочитает сосредотачиваться на семье и исполнении своих обязанностей.
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