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Катание на мопеде закончилось для орловца госпитализацией

Катание на мопеде закончилось для орловца госпитализацией

В городе Ливны любитель двухколёсного транспорта попал в аварию. Ему потребовалась помощь медиков. Как рассказали в региональной ГАИ, ДТП с участием мотоциклиста случилось 25 июля в 00:35 на перекрёстке улиц Дзержинского и Демократическая.

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