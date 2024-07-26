Катание на мопеде закончилось для орловца госпитализацией

В городе Ливны любитель двухколёсного транспорта попал в аварию. Ему потребовалась помощь медиков. Как рассказали в региональной ГАИ, ДТП с участием мотоциклиста случилось 25 июля в 00:35 на перекрёстке улиц Дзержинского и Демократическая.