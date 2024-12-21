Завтрак пропущен: как отказ от утреннего приема пищи может способствовать набору веса Юлия ЧелкановаЗавтрак — это не просто первая трапеза дня, это важный элемент, который может оказать значительное влияние на наше здоровье и физическое состояние.
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