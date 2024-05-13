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Царьград

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В Новосибирске выделят 45 миллионов рублей на озеленение газонов

В Новосибирске выделят 45 миллионов рублей на озеленение газонов

Появился список улиц, где обновят газон и срубят аварийные деревья. Работы пройдут в трёх районах Новосибирска.

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