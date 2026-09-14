Расчет скорости поднятия Центральных Анд на основе анализа древнего ландшафта под игнимбритом

Около 22 миллионов лет назад на западном склоне Центральных Анд в современной Чили произошло масштабное извержение кальдеры Лаука, в результате которого образовался игнимбрит — пирокластическое отложение, состоящее из раскаленного газа, вулканического пепла и обломков пород.
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