Расчет скорости поднятия Центральных Анд на основе анализа древнего ландшафта под игнимбритом

Около 22 миллионов лет назад на западном склоне Центральных Анд в современной Чили произошло масштабное извержение кальдеры Лаука, в результате которого образовался игнимбрит — пирокластическое отложение, состоящее из раскаленного газа, вулканического пепла и обломков пород.