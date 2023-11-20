Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    - А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом.  - Велосипедом - ерунда. Мотоциклом, это да...«Обезобразил лицо...
  • Геннадий Бережнов
    Кто бы сомневался идёт война с коррупцией!Суд отпустил из С...
  • Россиянин
    Виновных с конфискацией на лесоповал на надцать лет. Другим неповадно будет.Председатель СКР ...

Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства концессионной школы

Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства концессионной школы

Разрешение на строительство школы на улице Спортивной продлено до конца 2024 года. В Новосибирске продлили срок действия разрешения на строительство школы на 1100 мест на улице Спортивная в Ленинском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх