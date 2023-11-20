Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства концессионной школы

Разрешение на строительство школы на улице Спортивной продлено до конца 2024 года. В Новосибирске продлили срок действия разрешения на строительство школы на 1100 мест на улице Спортивная в Ленинском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии