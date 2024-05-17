Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    бред ююю"Это будет денежн...
  • Леонид
    Он же недавно за Голикову вступался. Он за всех никчемностей будет вступаться?"Он надежный чело...
  • Анжела
    вот уроды... таким макаром они страну развалят и даже не успеют вякнуть.......Банк "Тинькофф" р...

Первое совещание Белоусова, заставило экс-замов Шойгу сильно понервничать. Кто остается, а кого попросят на выход?

Первое совещание Белоусова, заставило экс-замов Шойгу сильно понервничать. Кто остается, а кого попросят на выход?

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня Андрей Рэмович Белоусов в статусе нового министра обороны провел свое первое совещание с руководящим составом ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх