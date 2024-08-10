Новоуренгойский бизнесмен незаконно перекрыл проезд у ТЦ в микрорайне Полярный

В администрацию Нового Уренгоя поступила коллективная жалоба от жителей. Люди выступили против местного предпринимателя, который незаконно перекрыл проезд рядом с торговым центром шлагбаумом и бетонными блоками, создав помеху для многих автомобилистов, сообщила в соцсетях заместитель главы города Оксана Мурашко.
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