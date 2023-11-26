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Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал первым в истории НБА по количеству бросков с игры

Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал первым в истории НБА по количеству бросков с игры

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и поднялся на первое место в истории НБА по количеству бросков с игры.

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