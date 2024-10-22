В мэрии уничтожение ограничителя для фур на Хилке назвали диверсией

Накануне грузовик на большой скорости снес ограничительную конструкцию. Ограничитель для большегрузов на улице Малыгина в Новосибирске, который накануне был в очередной раз разрушен, восстановят до конца недели.
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