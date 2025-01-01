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В Австралии изобрели 3D-перфокарту — она позволяет хранить в четыре раза боль...

В Австралии изобрели 3D-перфокарту — она позволяет хранить в четыре раза боль...

В Австралии изобрели 3D-перфокарту — она позволяет хранить в четыре раза больше данныхУчёные из австралийского Университета Флиндерса (Flinders University) на новом уровне возродили идею механической записи данных, подобную древней клинописи или записям на перфокартах.

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