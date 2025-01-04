Приговор Дональду Трампу по делу о подлоге документов будет вынесен 10 января

Суд вынесет Дональду Трампу приговор десятого января. Избранного президента США обвиняют в том, что он якобы осуществил подлог финансовых документов компании Trump Organization, когда выплачивал деньги актрисе Сторми Дэниелс.
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