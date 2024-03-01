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Андрей Ватутин: «Мне бы очень хотелось, чтобы у Райковича все получилось и летом у нас были бы основания продолжить сотрудничество. Но все определит результат»

Президент ЦСКА поддержал главного тренера команды. «Тренерам ЦСКА не привыкать слышать критику. Мы сталкиваемся с этим каждый год, кто бы ни возглавлял команду – Мессина, Итудис, Райкович… Таковы издержки профессии, работа тренера всегда вызывает особое внимание.

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