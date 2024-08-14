Почему в Ростове документы на новую квартиру оформляют за час, а в Астрахани - за месяц

Сколько понадобится времени для переоформления документов при покупке квартиры. Представьте: вы купили дом или квартиру и надо переоформить лицевые счета на себя, чтобы квитанции об оплате за газ, свет, воду, вывоз мусора приходили на ваше имя, а не прежнего владельца.
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