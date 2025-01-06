Селена Гомес посетила премию "Золотой глобус" вместе с женихом Бенни Бланко

Селена Гомес вышла в свет с женихом Бенни Бланко: пара вместе посетила премию "Золотой глобус", где сегодня собрался весь Голливуд — от Анджелины Джоли, Николь Кидман и Деми Мур до Майли Сайрус и Арианы Гранде.