В Курской и Орловской областях сбили 13 украинских беспилотников

10 дронов уничтожено в небе над Курской областью, остальные три — над ОрловскойСредства противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над территорией Курской области и еще три — над Орловской, сообщает Министерство обороны России.
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